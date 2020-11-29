《每日郵報》28日報導，川普陣營為翻轉美國總統大選選情，斥資300萬美金要求威斯康辛州最大郡的密爾瓦基郡與戴恩郡重新計票；不料，密爾瓦基郡統計完畢後，原本已領先的拜登反而再多出132票，讓川普賠了夫人又折兵。

報導中指出，密爾瓦基郡的計票已於27日完成，而戴恩郡將於29日完成，威州的選舉結果將於12月1日確認；不過，根據密爾瓦基郡的計票結果，僅出現微幅變化。

經重新計算總數超過45萬後，拜登反多出132萬張票，先前拜登在威州領先川普近20600票；在戴恩郡，截至27日川普比拜登多了68票。川普先前一直強調這2大郡都傾向民主黨，有舞弊的嫌疑。

日前密爾瓦基郡又發現數百張未計算的選票，讓2位候選人得票數都有增加。密爾瓦基選舉委員會執行主任伍德－沃格解釋，這單純為「人為疏失」。郡書記官克利斯坦森（George Christenson）則強調，「重新計票顯示我們早已知道的結果，那就是密爾瓦基郡選舉公平、透明、準確又安全。」

報導中指出，川普陣營似乎要向法院提出新的法律訴訟，以改變選舉結果；不過，能「有效打擊」選舉結果的題材似乎不多，12月1日威州將確認投票結果。

威斯康辛州州長艾佛斯(Tony Evers)駁斥，「起訴等於對民主無恥的攻擊」，更「扭曲了法律」，「用不實的陳述企圖剝奪數百萬威斯康辛州數百萬公民的投票權」，並呼籲最高法院駁回。

川普陣營宣稱，選舉過程有各種違規事項，如沒帶身分證卻來投票；不少通訊投票的信封也呈現不同顏色的墨水，顯然是選務人員「幫忙填上」。選務人員將這些票視為有效，但川普陣營堅稱不應計算。

目前川普在亞歷桑那、喬治亞、密西根、內華達與賓夕法尼亞的法律戰都告失敗，法院認為並沒有明顯舞弊的證據。

(中時新聞網)