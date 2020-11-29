新北市新莊區泰順街29日凌晨驚傳火警，5樓公寓中的3樓不明原因起火，猛烈火勢竄出門窗，大批消防人員趕往撲滅火勢，現場救出受困的一名母親、兩名小孩，詳細起火原因仍待警消人員釐清。

據傳這個家庭是一名單親母親與2名小孩，火警發生時，母攜2子跳樓逃生，不過母親逃生時，因體重重達上百公斤，跳下時摔斷左腳踝，加上體型較胖壯，一度卡在狹窄巷內。

(中時 )