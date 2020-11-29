新莊凌晨火警！單親媽攜2子跳樓逃生 母雙腿骨折卡防火巷 03:392020/11/29 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊火警（戴上容翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區泰順街29日凌晨驚傳火警，5樓公寓中的3樓不明原因起火，猛烈火勢竄出門窗，大批消防人員趕往撲滅火勢，現場救出受困的一名母親、兩名小孩，詳細起火原因仍待警消人員釐清。 據傳這個家庭是一名單親母親與2名小孩，火警發生時，母攜2子跳樓逃生，不過母親逃生時，因體重重達上百公斤，跳下時摔斷左腳踝，加上體型較胖壯，一度卡在狹窄巷內。 (中時 ) #小孩 #大人 #原因 #人員 #火勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 忘記關電暖器！豪奢別墅「火舌狂竄」 2小時全燒光 09:182020/11/25 兩岸 林內鄉清潔隊傳火警 資源回收車.挖土機.垃圾車付之一炬 23:192020/11/28 社會 單親媽生活不順下藥勒斃小姊弟 法院判死刑4大原因曝光 15:502020/11/25 社會 大貨車拖行火尾巴直上國道 駕駛倉皇棄車驚逃一劫 11:182020/11/24 社會 單親媽勒斃子女遭判死 辯護律師怒轟：法官冷血又偏頗 18:592020/11/26 社會 妙齡單親母摩鐵勒死2名年幼子女還告知前夫 一審判處死刑 10:532020/11/25 社會 美貌不輸趙雅芝 41歲未婚產子生父成謎 親吐高齡當媽內幕 20:202020/11/26 娛樂 台導演看單親媽殺子案「惡魔在人間」 轉身批隋棠：有夠噁心 11:552020/11/28 娛樂 單親媽勒斃2子女重判死刑 隋棠「氣到雙頰發燙」怒轟在位者 18:452020/11/26 娛樂 微風BREEZEONLINE黑色購物節 限時3天精品5折起 15:522020/11/27 生活 社會熱門新聞 高顏值「G乳水蛇腰」極品女神20萬人暴動 網羡：爽到老公 - 社會 浴室乾溼分離玻璃炸裂！汐止婦人嚇傻：才裝2年 網曝防爆妙招 - 社會 台南單親媽養2兒PO悲情文求援 網抖出黑料砲轟：是騙子 - 社會 甜美女師穿低胸上課 彎腰狂洩半乳 網噴鼻血：看了2小時 - 社會 疑欠高額債務 桃園某高校董座失聯後 陳屍虎頭山公園 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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