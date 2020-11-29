為了解人工甜味劑對健康的影響，法國科學家進行一項長達10年的研究計畫，追蹤10.4萬名消費者，將其分為無消費者、碳酸飲料低消費者、與碳酸飲料高消費者，並每半年記錄1次攝取的含糖量或人工甜味劑量。結果發現，人工甜味劑與含糖飲料都使人罹患心臟病的風險增加20%。

在巴黎索邦大學的研究中，除了無消費者、低消費者與高消費者外，還將飲料分為含糖飲料或人工甜味劑飲料。舉凡含糖量高於或等於5%的飲料，定義為含糖飲料；而低於5%的含糖量或添加「非營養性甜味劑」的飲料，就被歸類為人工甜味劑飲料。參與實驗者每6個月就要繳交日常3餐飲食記錄。

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根據自2009年至2019年的記錄，這3大族群中，攝取含糖飲料與人工甜味劑飲料的消費者，與完全不喝飲料的人相比，罹患心臟病、心肌梗塞、暫時性腦缺血、中風、急性冠狀動脈症候群與進行血管成形術的機率多了20%。

研究結果顯示，雖然一般人會認為吃進較少的熱量與糖分，喝人工甜味劑飲料跟喝含糖飲料根本沒有差別。甚至，專家認為人工甜味劑改變人體新陳代謝，加速對糖的吸收速度。

這項結果證實人工甜味劑根本不是健康的替代品，甚至應該對其課徵更高的稅金，或在標籤上清楚的標明警語。

所以，雖然不是這麼健康，但如果下次想要吃點或喝點有甜味的東西來提振精神時，還是選擇蔗糖吧。

(中時新聞網)