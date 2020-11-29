衣索比亞軍方參謀總長朱拉（Birhanu Jula）今天晚間在軍方臉書專頁發表聲明說，政府軍已「全面掌控」北部泰格瑞省（Tigray）首府馬凱勒（Mekelle）。

衣索比亞當局稍早前表示，政府軍正對泰格瑞地區展開最後階段攻勢，且將會小心保護馬凱勒的平民。馬凱勒有50萬居民。

對抗政府軍的泰格瑞部隊尚未針對此發表評論。

(中央社)