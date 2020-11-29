衣索比亞軍方稱 全面掌控泰格瑞省首府 16:392020/11/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衣索比亞軍方參謀總長朱拉（Birhanu Jula）今天晚間在軍方臉書專頁發表聲明說，政府軍已「全面掌控」北部泰格瑞省（Tigray）首府馬凱勒（Mekelle）。 衣索比亞當局稍早前表示，政府軍正對泰格瑞地區展開最後階段攻勢，且將會小心保護馬凱勒的平民。馬凱勒有50萬居民。 對抗政府軍的泰格瑞部隊尚未針對此發表評論。 (中央社) #泰格 #政府 #凱勒 #馬凱 #軍方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登首波內閣名單 主打網路安全 23:352020/11/27 國際 美官來台 只談生意 04:102020/11/28 時論廣場 敦泰獲三星大單 出貨增數倍 04:102020/11/28 證券．權證 張光球》美官來台 只談生意 20:332020/11/27 觀點 固守豪車市場 Lexus IS更親民 04:102020/11/27 財經焦點 DAIKIN大專羽球超級盃開打 和泰大金冠名贊助 04:102020/11/28 產業．科技 超「硬」路跑 北竿戰地馬拉松 挑戰自我極限 20:472020/11/28 生活 凱達3周年慶 端出優惠三重送 04:102020/11/29 產業．科技 拳擊》佛爾曼不看好泰森：他速度跟不上 09:482020/11/28 體育 血濺座車！核武計畫之父遭刺 伊朗控是這國幹的 09:152020/11/28 國際 國際熱門新聞 影》Zappos台裔創辦人謝家華擁8億美元身價 每月卻花不到千元住拖車 - 國際 川普搞破壞 盛傳拜登就職當天將有重大宣布 - 國際 賓州法院再駁回訴訟 川普翻盤機率更減 - 國際 - 中央社 台女留學南韓遭酒駕撞死畫面曝光 奧迪高速衝撞她來不及閃 - 國際 川普花300萬美元要威州最大郡重計票 反讓拜登領先更多 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。