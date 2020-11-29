伊朗頂尖核子科學家法克里薩德27日遇刺身亡後，中東地區緊張情勢升高，聯合國今天呼籲各方克制，避免可能導致區域緊張升高的任何舉措。

伊朗將法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）遭狙殺身亡歸咎於以色列，並誓言展開報復。

聯合國發言人表示：「我們呼籲克制，必須避免可能會導致那個地區緊張升高的任何舉措。我們譴責任何暗殺或法外處決。」

(中央社)