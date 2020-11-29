伊朗核子科學家遇刺身亡 聯合國籲各方克制 16:402020/11/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗頂尖核子科學家法克里薩德27日遇刺身亡後，中東地區緊張情勢升高，聯合國今天呼籲各方克制，避免可能導致區域緊張升高的任何舉措。 伊朗將法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）遭狙殺身亡歸咎於以色列，並誓言展開報復。 聯合國發言人表示：「我們呼籲克制，必須避免可能會導致那個地區緊張升高的任何舉措。我們譴責任何暗殺或法外處決。」 (中央社) #克制 #聯合國 #伊朗 #身亡 #地區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花旗預測 已開發國家明年底才會達到群體免疫 16:562020/11/29 財經 社論／面對川普大船離港事實 04:102020/11/25 時論廣場 拜登點兵 前國務卿凱瑞出任氣候變遷特使 18:472020/11/24 國際 衣索比亞動亂 外交官：安理會將首度開會討論 16:302020/11/24 國際 中鋼運通高階主管登柴山秘境失蹤7日 「觀海崖」下尋獲已身亡 12:162020/11/24 社會 10年暗殺5伊朗核科學家 以情報機構執行任務像走街角 10:352020/11/28 軍事 國際新秩序呼之欲出 04:102020/11/27 時論廣場 BBC評選百大女性 周庭楊紫瓊上榜 21:332020/11/24 國際 涉助伊朗導彈計劃 美制裁4家中俄企業 16:412020/11/28 財經 健康城市暨高齡友善評選 淡水區公所獲全國唯一「卓越獎」 18:582020/11/27 生活 國際熱門新聞 影》Zappos台裔創辦人謝家華擁8億美元身價 每月卻花不到千元住拖車 - 國際 川普搞破壞 盛傳拜登就職當天將有重大宣布 - 國際 汽車炸彈襲擊阿富汗軍事基地 至少30人死亡 - 國際 台女留學南韓遭酒駕撞死畫面曝光 奧迪高速衝撞她來不及閃 - 國際 川普花300萬美元要威州最大郡重計票 反讓拜登領先更多 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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