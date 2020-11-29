賴信志與攝影師謝宇新走訪襟賞岬的民宿老闆，透過小人物的故事，讓旅行更有溫度。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

賴信志從事導遊工作已20年，他希望以緩慢細膩的角度帶領讀者旅行。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

賴信志已到富良野多次，但他認為只要用心體會，再熟悉的地方都能有新發現。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

全球疫情陰霾揮之不去，重創旅遊業，足跡踏過數十國、從事導遊工作20年的賴信志，趁著「失業」空檔，著手書寫以北海道小人物為出發點的另類旅遊書，要帶領讀者神遊、領略當地的美好人事物，因為他深信疫情無法阻止大家想飛的心，「只要用心體會，再熟悉的地方都能有新發現」。

46歲賴信志，從小受到天涯若比鄰的觀念影響，總夢想長大後要走遍世界各處，學生時期參加童軍團的經歷，讓他增加策劃活動、與人相處的能力，大學畢業後，賴信志即投入旅遊業，從月薪不到1萬元的業務做起，隔年考上領隊，開始帶團生涯。

賴信志為了專精於日本線，特地到琉球、茨城留學2年。2005年愛知博覽會後日本開放免簽，讓台赴日旅遊團大爆炸，賴信志回憶，當時1個月至少要帶5團，幾乎都不在家，雖然月收入可達6位數，卻錯失了陪伴兒子成長過程。他笑說，現在因疫情宅在家，妻子反而不習慣，兩人生活摩擦變多，成為疫情另類後遺症。

賴信志說，帶團總是去相同的景點，有些客人會抱著老闆的心態頤指氣使，與當初天真想像不一樣，但他認為藉著工作可以認識到不同的人，是件很有意義及有趣的事。其中，認識自由媒體工作者、電台主持人呂美玉，更成為自己完成寫書夢想的最大推手。

賴信志認為，坊間已有不少介紹吃喝玩樂的旅遊書，但他多年前就想從更深層的人物故事出發，讓讀者在看美景吃美食之餘，能多些人文關懷，彼此相互理解，讓旅遊更有溫度。這個想法與呂美玉一拍即合，在呂女不斷催促下，兩人去年先合著了《沖繩相遇》，遠赴異地工作的台灣女孩、創立沖繩黑糖湯咖哩的老闆、菜市場裡的日本阿嬤都成書中主角，不少讀者還會按書索驥到琉球拜訪他們。

賴信志與呂美玉、攝影師謝宇新等人，原本計畫2月再出版《北海道相遇》一書，但疫情卻打亂了腳步，賴信志趁這段時間重新整理校對內容，不論是在釧路獨自保護丹頂鶴的老奶奶，或是巷弄的小店、景區的商販，都有著職人的堅持和熱忱。他希望以緩慢細膩的角度帶領讀者旅行，相遇浪漫北國的美好人事，讓風景裡多了心情和故事，更珍惜人生旅途中的良師益友。

(中時 )