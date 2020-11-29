受疫情影響，國人近期內都無法到函館欣賞津輕海峽美麗的風景。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

「原以為可趁機好好休個長假，但沒想到這個假期竟變得那麼長！」受新冠肺炎疫情影響，國內上千名國際線的導遊領隊，自3月起面臨無團可帶、被迫失業至今，在復出之日遙遙無期下，大家的心情從期待逐漸變成忐忑、到現在的焦慮不已。為了家計，導遊們只好紛紛另謀出路，疾呼政府別忘了他們。

國內大型的旅行社，有9成生意來自國際線，在疫情重創下，已有數家旅行社關門倒閉，連資產雄厚的東南旅行社都不敵衝擊，日前宣布裁員15％。而在所有旅遊從業人員中，最慘的可算是導遊領隊，因為他們沒有底薪，勞健保得自付，在3月禁止出團令一宣布後，收入頓時歸零，也不必回公司，等同於被裁員卻無資遣費，成為被遺忘的一群員工。

依政府的紓困方案，導遊目前僅領到兩波、共6萬元補助，但對10個月都沒收入的導遊來說，僅是杯水車薪。資深導遊賴信志說，旅遊業經不起風吹草動，像以前的SARS、日本311大地震，都曾一度導致無團可出，但不久就恢復正常。所以這次疫情之初，大家想說就當作休1、2個月的長假，不料，休到現在都還不知道何日才能結束，導致人心惶惶。

許多導遊等到7、8月發現還沒解封，始驚覺大事不妙，尤其新進人員面臨到房貸、小孩學費繳不出的窘境，儘管中年失業求職不易，也只能硬著頭皮轉行當房仲、拉保險，或是靠自己的語言專長去教日文、教外國人中文等，也有人到國史館當雇員整理資料，以養家糊口。

在政府大力推動國旅下，部分導遊改帶國內1日遊等行程，但從大清早忙到晚上，一天只能賺取2000元的微薄薪資，且一周可能僅被排到一團，根本不敷家用；也有人選擇到暑假很夯的遊輪行程，在船上當翻譯、甚至充當服務生端盤子，連續一個月工作不敢下船，就是為了能多賺點生活費。

在各國「旅遊泡泡」尚未上路，疫苗不知何時能問世下，導遊預估明年寒假國人仍無法出國遊玩，他們只能繼續咬牙度過這個寒冬，盼望疫情早日落幕。

(中時 )