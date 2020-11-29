29日新北市及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率。（圖取自氣象局網頁）

受東北季風影響，今（29日）桃園以北高溫依舊在20度上下，低溫下探16-18度，今日新北市及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、台北市及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。氣象局今早針對雨勢發布警報，大雨特報地區為基隆市、台北市；豪雨特報地區為新北市及宜蘭縣。

溫度方面，今天桃園以北、東部高溫僅20～21度，竹苗及花東地區高溫約23、24度，中南部高溫27、28度。今日深夜到下週一清晨是最冷的時段，中部以北、東北部低溫約16至18度，不排除會出現14度低溫

今日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率；台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，請注意。

紫外線方面，今天新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣及連江縣為「低量級」，南投縣為「高量級」，其他地區則為「中量級」。

空氣品質方面，據環保署空氣品質預報資訊，今天受東北季風影響，中部以北擴散條件良好，空氣品質較佳；雲嘉南沿海地區午後因風速較強，可能引發地表揚塵。北部、竹苗、宜蘭及花東及馬祖、澎湖地區為「良好」等級，中部、雲嘉南及金門地區為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級，高屏地區為「橘色提醒」等級。

(中時新聞網)