土耳其染疫不治連續6天創新高 累計1萬3373死 16:402020/11/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其衛生部的資料顯示，過去24小時新增182人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治，連續第6天創新高，累計病故增至1萬3373人。 此外，土耳其境內新增3萬103人確診感染新型冠狀病毒，包括無症狀感染者在內，累計確診攀升至57萬8347例。 土耳其先前長達4個月期間，僅通報出現症狀的感染病例，但從11月25日起通報包括無症狀者在內的全部確診病例。 (中央社) #土耳其 #症狀 #感染 #病例 #冠狀病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雪梨昨日氣溫破40度 夜間氣溫更創歷年11月新高 16:492020/11/29 國際 印度製藥大廠：兩週內申請疫苗緊急使用許可 12:402020/11/29 國際 蝶戀花33死 領隊家屬獲賠261萬 04:102020/11/29 社會新聞 環保永續先鋒 遠百摘下國家企業環保銅級獎 04:102020/11/29 《旺來報》 又見毒班機 超級傳播者1傳12 04:102020/11/28 焦點要聞 俄國疫苗競賽不輸人 04:102020/11/29 專題周報 美確診破1300萬 南韓憂第三波流行 04:102020/11/29 焦點要聞 重演3、4月歐美移入病例數爆發？莊人祥回應了 16:342020/11/29 生活 京冠轉化殘渣 從綠豆篁裡挖出金礦 15:002020/11/29 財經 唐寶寶踩街嘉年華 公益大使茄子蛋現場力挺 14:562020/11/29 生活 國際熱門新聞 影》Zappos台裔創辦人謝家華擁8億美元身價 每月卻花不到千元住拖車 - 國際 川普搞破壞 盛傳拜登就職當天將有重大宣布 - 國際 汽車炸彈襲擊阿富汗軍事基地 至少30人死亡 - 國際 台女留學南韓遭酒駕撞死畫面曝光 奧迪高速衝撞她來不及閃 - 國際 川普花300萬美元要威州最大郡重計票 反讓拜登領先更多 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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