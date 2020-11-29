土耳其衛生部的資料顯示，過去24小時新增182人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治，連續第6天創新高，累計病故增至1萬3373人。

此外，土耳其境內新增3萬103人確診感染新型冠狀病毒，包括無症狀感染者在內，累計確診攀升至57萬8347例。

土耳其先前長達4個月期間，僅通報出現症狀的感染病例，但從11月25日起通報包括無症狀者在內的全部確診病例。

(中央社)