鍛鍊心智能量，正如鍛鍊身體肌肉一樣，需要時間與努力。你對心智所付出的努力愈多，顯於外的成果就愈豐碩。

你認為，一場比賽的勝算，有多少的比例，是來自心理層面？關於這個問題，《心像練習》這本書，提供了一個可能令你感到驚訝的解答：一場比賽，有百分之九十的勝負，取決於一半的心理層面。

換句話說，當能力達到一定水準之後，「運用心智」就會變得跟技術、或體能一樣重要，至少兩者在影響勝敗的程度上，其實是不相上下的。

很多研究已經證明：心智訓練不僅可以幫助一個人的表現更上一層樓、提升生產力，還可以使心情更愉悅。

無論人和年齡，從事何種領域的活動，你都能學習更有效地運用自己的心智，獲得更好的成就。你能夠學習保持專心，學會處理逆境，在陷入瓶頸的時候，繼續保持向前邁進的動能，讓自己不會被挫折干擾。你將會很有動力地追尋你的夢想，持續完成生活的目標。

鍛鍊心智能量，正如鍛鍊身體肌肉一樣，需要時間與努力。你對心智所付出的努力越多，顯於外的成果就越豐碩。

以下摘要《心像練習》書中的三個重點，希望可以幫助你，運用心智的訓練，增加自己實現夢想的成功機率。

一、預見成功，創造優勢

運動心理學之所以被稱為「成功的科學」，是因為他研究成功人士的行為，很多部分是來自心理的預演與想像的價值。

有數十項以上的研究都證明：心理預演，確實很有威力。如果把二十名程度相當的運動員分為兩組，讓其中一組進行心智訓練，一段時間之後，受過訓練者的表現，會勝過沒受訓練者。這就是所謂的心智優勢。

另一項有趣的研究，是以大學籃球選手為對象，連續進行三個月。

第一組每天罰球一小時，另一組每天想像罰球，第三組則每天投籃三十分鐘，並花三十分鐘，去想像籃球從罰球線穿過籃框的情景。

研究結束時，你認為哪一組的罰球命中率提高最多？

你可能已經猜到，答案是：第三組辦到了。心智的想像，在精準度上的影響，跟投籃本身一樣大。

熱情投入與心智優勢是取勝的關鍵。為了獲得心智上的優勢，請試著建立你自己的「心智修練所」。就算身體疲憊或受傷，你一樣能進行心智修練。盡可能讓你的心像生動、清晰。要看見你自己克服錯誤，想像自己能得心應手。

運動心理學，其實就是一門研究與幫助人們可以獲得成功的科學。套用於人生的各種領域，都是適用的，因為所有的自信，都來自於「你知道自己的精神與心智，都已經做好萬全的準備」。

二、力求進步，不求完美

「目標設定」是「個人成長」與「頂尖表現」最重要的一項技能。

目設定標時，應該是要有挑戰性，但符合現實的，也就是有機會被實現的。關鍵就在於，要把目標設定在正確的水準，既不太低也不太高。一個好的目標應該要夠高，以激發我們努力，但又要足夠務實，以提供實現的堅定希望。

朝向目標前進時，要力求進步，而不是追求完美。害怕失敗的背後，隱藏著一種完美主義的心理。而過度追求完美，將導致嚴重的拖延。因為不做任何事，就不會失敗。這是一種抑制，也是自我挫敗的惡性循環。恐懼，使人不敢冒險。但你一定也聽說過這句話：「最大的風險，在於不願意承擔風險。」

體育界還有一個說法：「害怕失敗，就會助長失敗。」如果你是抱著「害怕失敗」的心態去努力，而不是為了「追求成功」而打拼，不但會事倍功半，更可能會與成功失之交臂。

三、釐清動機，正向積極

付出努力的同時，你要不斷問自己，是因為「害怕失敗」、或為了「追求成功」，才這麼拚命？

你心中也有燃燒的熱情嗎？你有使命嗎？你的動機從何而來？如果是對失敗的恐懼，那就讓它消失。最好的動機是「想要」的力量，即達成目標會讓你驕傲的願望。

「動機」這個詞彙，來自拉丁語，意思是「去行動」。運動員有兩種行動方式，一種是去追尋樂趣，這是一種至高無上的獎勵；另一種則是避免痛苦，這就是一種無形的懲罰了。

動機，可以是對成功的渴望，也可以是對失敗的恐懼。兩者的本質非常不同，你必須小心翼翼檢視自己的內在動機。

在檢視動機的同時，你可以建立堅定的信念。信念，是一種心態或心理習慣，讓我們對某人或某事，存在信任或信心。信念會驅動行為，而行為會影響我們做任何事的表現。

在心理學中，「自我效能」（self-efficacy）是指對自己有能力獲勝的信念。雖然光只是相信自己，並不見得就代表你一定百戰百勝。但是，相信自己，能幫助你把自己放在勝利的位置上。

從現在開始，請你就相信這句話吧：自己是最棒的！我沒有要你催眠自己，因為我知道：至少在某個領域，你確實是！

以上跟你分享的是，由一起來出版的《心像練習》這本書，我特別為你所整理摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：你對於心像練習所能帶來的成功機會，是不是更有信心了？或是你還有哪些不同看法，都歡迎你留言跟大家一起討論喔。

《心像練習》書封（圖／一起來出版提供）

《心像練習》一起來出版

本書闡述頂尖的選手，除了透過密集的訓練增強實力之外，還會花一半的時間鍛鍊心智，在腦中預演極度真實的場景，讓自己在獲勝之前就清楚「看見」成功。

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吳若權的幸福書房：https://www.youtube.com/channel/UCgx3BZdsZi_BlT-Ub6R58eg

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(中時新聞網)