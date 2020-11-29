川普質疑拜登所獲選票

美國總統川普在大選吃敗仗後，頻頻挑戰計票結果，但在喬治亞等決戰關鍵州重新計票後，卻仍無法翻盤。如今傳出，他在心有不甘之餘，打算在民主黨總統當選人拜登就職當天，宣布2024年將問鼎白宮，並打算舉行相關活動，讓對方也不好過。

據《野獸日報》（The Daily Beast）和《太陽報》（THE SUN）28日報導，消息人士周六透露，川普已和親信及最信任的顧問討論，有關宣布2024年問鼎白宮，讓共和黨繼續支持他的最佳時機。而其中兩名消息人士說，近兩星期以來，川普不斷提及，要是挑戰選舉計票結果的法律訴訟失敗，可能在拜登就職日當天，舉行2024年宣布問鼎白宮的活動。

而這項消息傳出，就在川普政府砸下300萬美元（近8,600萬台幣），要求關鍵決戰州威斯康辛重新計票，最後反倒擴大拜登領先幅度之際。此外，消息人士透露。川普私下自誇，由於他會帶來收視率，而報導拜登很「無聊」，因此媒體焦點還是會在他身上。

據說川普與親信已開始詢問大金主，願不願挺他參加2024總統大選。而要是他決定參選，其中部分堅定盟友顯然願意鼎力相助。川普周四在白宮告訴記者，「由於我們知道有重大選舉舞弊，因此要認輸會很難」。

據說本月稍早時，川普和國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien），副總統彭斯（Mike Pence）與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，表示如果無法靠2020選舉訴訟翻盤，他打算參加2024年總統大選。而歐布萊恩隨即說，「要是您這麼做，我想我要代表在場的每個人說，我們100％支持您」。

(中時新聞網)