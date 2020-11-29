【1】蔣萬安跨區設據點 備戰台北市長
為迎戰2022年地方選舉，國民黨內北市長呼聲最高的立委蔣萬安，近期已啟動跨區服務，分別在士林、內湖設立法律諮詢據點。蔣說，目前重心以立法院為主，但考量服務案件增加，考慮擴充團隊，盼能擴大服務。
【2】下屬涉貪 勞長指基金非一人可控
針對勞動基金運用局前國內投資組長游迺文涉賄炒股案，勞動部長許銘春昨在立院受訪說：「勞動基金的投資都有機制，不是一個組長可以去操控決定的。」國民黨資深財經立委賴士葆說，許銘春的說法有點避重就輕，讓人感覺有意淡化處理，充斥護短、包庇意味。
【3】來台讀書、就業港人暴增
歷經「反送中」風暴後，來台就讀大學以及畢業後留台工作的港生人數雙雙大幅上升，這股熱潮引發香港社會關注；國內學者指出，美國新任總統拜登就任後，普遍認為美中關係將趨緩，兩岸關係也可能逐漸和緩，但陸生政策是否恢復開放，存在可能性，卻仍是不明朗。
【4】傳主管跳槽泉芯 台積電蒐證究責
傳出有前台積電人員跳槽到大陸山東的泉芯公司，擔任高階主管，違反競業條例。台積電昨對這起叛將疑雲罕見展現強硬姿態，表示若查證屬實，將立即追究違約責任，決不寬貸妥協。
【5】蔡依林虧伍佰扭臀把妹超帥
蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty」演唱會28日繼續嗨翻高雄巨蛋，第5場邀來搖滾天王伍佰同台合唱〈Last Dance〉，許久沒見的2人都拍過外送平台的廣告，昨在台上玩起廣告台詞哏，Jolin笑說：「今晚，我想來點伍佰老師的擁抱。」作勢擁抱卻遭伍佰打斷，他反倒先跟全場觀眾打招呼：「左邊的觀眾、右邊的觀眾你們好。」還帶領大家玩起波浪舞，逗樂Jolin及歌迷。
(中時新聞網)
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