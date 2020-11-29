燕麥雖然是高纖低GI的健康澱粉，但許多人除了拿來配牛奶，想不出來還可以怎麼料理。其實燕麥與任何食材都百搭，原本「一輩子都在減肥又體弱多病」的作者朴泫柱，起心動念要為了自己製作健康的料理，在嘗試過燕麥之後，發展出以燕麥為基礎，加上滿滿的豆腐、番茄、蘋果、雞蛋、容易取得的水果、蔬菜、堅果等，以最簡單的料理方式來製作，寫成《好想吃喔！燕麥的美味新吃法》。以下為重點書摘與推薦食譜。

燕麥進入人體後，會膨脹成兩倍以上的體積，能長久維持飽足感，特別推薦當成減肥餐食用。但是燕麥屬於穀物，碳水化合物含量高，過度攝取的話，反而會使體重增加，也可能造成腹瀉、腹痛等症狀，因此還是要適量食用。

一天當中何時最適合吃燕麥？

不用訂定特別的時間，由於含有豐富的膳食纖維，可以在一天的開始當成早餐，此外，簡單地吃也能維持飽足感，也很適合用來替代晚餐，如果要當成晚餐的話，最好分量稍微減少為佳。

一天可以吃多少分量的燕麥呢？

如果是為了減肥或改善飮食習慣的話，要注意的就是「該吃多少」。剛開始吃燕麥時，推薦一餐從30g 開始，由於每個人對於飽足感的感受不同，再加以調整。如果一開始就吃太多，攝取過多的纖維質，可能會出現腹瀉的症狀，需要特別注意。之後，假使消化順暢、腸胃也沒有不適的話，再慢慢增加分量，但最多不要超過50g。

利用燕麥做出的料理推薦

用自製番茄醬汁提味的 -- 番茄燕麥粥(圖片與資料來源/高寶出版提供、合成/梁惠明)

用自製番茄醬汁提味的 -- 番茄燕麥粥(資料來源/高寶出版提供)

營養滿點適合當作一餐 -- 花椰菜蝦仁燕麥粥(圖片與資料來源/高寶出版提供、合成/梁惠明)

營養滿點適合當作一餐--花椰菜蝦仁燕麥粥(資料來源/高寶出版提供)

《好想吃喔！燕麥的美味新吃法》書封(圖/高寶出版提供)

(中時新聞網)