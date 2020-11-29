新竹縣一名罹患先天性心臟病的7歲女童，小小年紀就承受著身體的病痛，日前在家中倒下，被送到醫院急救時已經呈現休克昏迷狀態！好在母親第一時間急救得當，讓急診的醫師能順利救回女童。女童心臟恢復跳動，睜開雙眼後看到母親，開口說：「媽媽，我想活下去！」讓人聽了好心疼。

據《三立新聞網》報導，女童在家中昏倒時，母親馬上替她做CPR（心肺復甦）並叫救護車，跟著到了醫院主動告知孩子罹患的是「心室中膈缺損」這種先天性的心臟病，讓醫師能立刻做出正確治療。

醫生對女童電擊、插管，並使用「電動骨針」讓藥物經骨骼內骨髓輸液，終於順利讓女童的心臟恢復跳動。女童悠悠甦醒，見到母親的臉，忍不住爆淚大喊：「媽媽，我要努力呼吸」、「我想活下去」等語，讓人聽了也不禁心疼，小小年紀的她就得承受這樣的病痛。

收治女童的東元醫院急診科主治簡振宇醫師表示，過去遇到女童這樣的病患時，會使用IC針來施打強心藥物，不過速度比較慢，不過IO針（電動骨針）對環境的彈性應變，以及成功率都更高，這次在15秒內就完成女童的施打。

簡振宇解釋，IO針主要施打在小腿近端脛骨、肩膀的肱骨，操作起來更容易，成功率也跟著提高。他表示，IO針雖然需要先穿過骨頭，但傷口只是小孔洞，可以快速癒合；以女童的個案而言，就比原本的IC針多了足足5分鐘的黃金搶救時間！

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(中時新聞網)