政府明年開放萊豬進口，爭議持續延燒，國民黨27日強力杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，並丟出豬內臟抗議，引發熱議。其中民進黨立委王美惠捨身護蘇貞昌，被丟得滿臉內臟渣，霸氣十足。過去她曾在臉書PO出自己21歲時的照片，與現在女戰神的形象「差很大！」

臉書先前刮起一陣「改變挑戰」（#howmuchhaveyouchangedchallenge），王美惠也響應活動，PO出一張1986年的老照片，當時她僅21歲，感嘆「只能說，歲月真的是把殺豬刀，怕。」

27日院會，行政院長蘇貞昌上台施政報告時國民黨立委丟豬內臟抗議，民進黨立委王美惠（中）將桌上豬腸怒丟回國民黨。（姚志平攝）
27日院會，行政院長蘇貞昌上台施政報告時國民黨立委丟豬內臟抗議，民進黨立委王美惠（中）將桌上豬腸怒丟回國民黨。（姚志平攝）
王美惠響應臉書「改變挑戰」，PO出21歲嫩照。（圖／摘自王美惠臉書）
王美惠響應臉書「改變挑戰」，PO出21歲嫩照。（圖／摘自王美惠臉書）

21歲的王美惠站在機車前，露出一雙白皙美腿，與現在霸氣護航的立院女戰神形象大相逕庭。同黨立委莊競程看了表示，「從仙氣變成霸氣，還是要給讚！」其他網友則說，「這可愛的很可以」「原來立委年輕時也是女神」「想當初也是年輕美少女」「現在的妳最有親和力……阿殺力」。

日前立法院豬內臟大戰，王美惠一戰成名，不僅成為民進黨女戰神，更躍上國際版面，但她並未感到開心。王美惠表示，一個國家在國會殿堂中大扔豬內臟，在國際版面中其實僅是則「趣聞」，也就是說，國民黨這種荒唐行為可能讓台灣成了國際眼中的笑柄，台灣有著強大的軟實力，也有著更多東西值得登上國際版面發揚光大。

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滿臉內臟渣 王美惠立院內臟大戰捨身護蘇 劉寶傑驚：是我都吐了

這兩天有許多好朋友都跑來阿惠臉書留言，讓我感受到滿滿的鼓勵和愛戴，真的很感動，謝謝你們。 　 其中，鄉親也有傳給我一些國際新聞，報導了這次台灣立法院的「內臟大戰」，有人說阿惠「揚名國際」，是民進黨女戰神，但阿惠仍然有些話想跟大家說。 　 昨...

立法委員 王美惠發佈於 2020年11月28日 星期六

(中時新聞網)

#王美惠 #21歲 #豬內臟 #霸氣 #女戰神