從節目《大學生了沒》出道的女星陳艾琳去年梅開二度嫁給台大高材生顏庭笙（Alex），兩人育有1女，24日驚傳Alex持毒被逮，陳艾琳第一時間回應尊重司法，且丈夫沒有常態吸食大麻，便封口不再出聲，3天後，她昨(28日)深夜發文，感謝這陣子收到幾千封打氣的留言和私訊，並用《湖濱散記》中的內容說：「下決心過好這一天」，「承受住這陣危險，你也就平安無事了」。

陳艾琳3年前與前MP魔幻力量鼓手阿翔（黃柏翔）離婚，兩人離婚前互咬出軌，又一度復合，最後仍簽字結束婚姻。不久她改與Alex交往，去年兩人登記結婚並生下可愛女兒。近日卻爆出Alex在車上被發現持有含二級毒品大麻的電子菸及菸油，陳艾琳強調：「我們的住所並不如同新聞記者所述遭警方查獲存有大麻，顏也並沒有常態吸食大麻」，「對於孩子的健康和安危，請相信我們比誰都還要在乎。」

陳艾琳和顏庭笙去年結婚。（圖／翻攝自alexxxyen IG）

昨晚陳艾琳發文，說自己本來早計畫25到27日停止使用社群軟體，好好休息，沒想到發生丈夫涉毒，讓她的企劃變成「應當就得如此」的模樣，但這幾天遇上感恩節，她心中是感謝的，剛好這幾天沒安排工作，可以好好靜止、喘息，感謝親友、粉絲、甚至是廠商不離不棄的信任。

陳艾琳發文。（圖／翻攝自chen_ai_ling51 IG）

陳艾琳說，每當心裡雜亂時她就會去翻《湖濱散記》，分享裡面她覺得受用的字句，例如：「我們一定要學會再覺醒，並保持清醒，寄無窮希望於黎明」，「下決心過好這一天，我們為什麼要屈服，要隨波逐流，讓我們不要在那個位於子午線淺灘區被稱為午餐的可怕及急流漩渦中，被打翻淹沒，承受住這陣危險，你也就平安無事了。」最後她感謝女兒，「是你，讓我依然每天都感受到快樂和希望」。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)