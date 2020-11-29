受東北季風影響，今天北臺灣濕冷、中南部溫差大，氣象局表示未來一周都受到冷空氣影響，今晚至周一清晨，中部以北及東北部低溫將下探16至18度，氣象專家吳德榮表示，周三(2日)晚至周五(4日)還有更強冷空氣南下，氣溫下降，比前一波更冷。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」說，今、明(29、30日)兩天受東北季風影響，北台灣氣溫在15至21度，感受濕冷；大台北、東半部局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大，桃園多雲有零星雨，新竹以南影響小，中南部晴朗穩定，日夜溫差大。

吳德榮說，周二、周三(1、2日)白天冷空氣略減弱，但周三晚間開始冷空氣再度南下，且強度更勝前一波，將持續至周五(4日)，最低氣溫略低於前波，反映「一場秋雨一場寒」的情境，周六(5日)冷空氣逐漸減弱。

氣象局表示，周一至周六皆受東北季風影響，北部、東北部天氣較濕冷，高溫僅剩20至22度，北部最低溫下探16度，中南部則仍有27至30度高溫，花東約23至25度；北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大臺北山區及東北部有局部大雨，中南部多雲到晴、溫差大。

(中時新聞網)