根據國家衛生研究院最新統計顯示，台灣成人糖尿病盛行率超過11%，平均每10人就有1人是糖尿病患者。糖尿病不僅是種慢性疾病，也是全身血管系統的殺手，一旦病情控制不佳，易引發血管硬化、腦中風。也有調查指出，與非糖尿病患者相比，糖尿病患發生陽痿的機率高達5倍，實在不容小覷。中醫師黃慶雲表示，男人發生性功能障礙會造成巨大的心理壓力，打擊自信心，須針對病因及早治療，重振雄風的機率才會提高。

當男性陰莖受到心理、生理、內分泌失調、神經反射及血液循環不良影響，以致大腦皮質下無法產生興奮衝動，使陰莖海綿體不能充血腫脹，進而不舉，或舉而不堅、堅而不久，就稱為「陽痿」。

醫界認為，陽痿成因可分為心因性、器官性和醫源性3大類，除了焦慮、憂鬱、壓力及藥物副作用因素之外，目前認為器官性成因造成末梢血管或神經受傷，如罹患如糖尿病、心血管疾病與高血壓等，是造成老人勃起功能障礙的主要原因。

糖尿病患陽痿發生率高出5倍，中醫對症找回一柱擎天。(圖/NOW健康提供)

就中醫觀點而論，性功能障礙主要源於體內腎氣虧虛、腎水不足所致，黃慶雲歸納臨床診治的性功能障礙患者，包括年輕人因過度手淫、陽氣大失，種下禍根，或是中年人因為壓力太大、過度勞累，引發性慾減退、勃起無力；中老年人體力精力走下坡、機能退化，以及內分泌失調、慢性病等因素引發陽痿，藉由中醫對症治療都能獲得正面的改善。

腎臟主全身的氣血循環，中醫對於性功能障礙的治療，採取「虛則補之」、「實則瀉之」為主，依照陽痿發生成因不同，與個人體質開立藥方，對於手淫過度的青少年以補先天腎元為主，並應戒斷不良性習慣；工作生活壓力大的中年人則加強疏肝解鬱和補腎活血；老年人體力較虛弱，除補腎活血外，還會合併治療脾胃，以助增強免疫力及體力。

一般而言，糖尿病患的腎功能會逐漸趨弱，腎水缺乏導致精氣神萎靡，性事就容易一蹶不振，中醫診治會先分辨是腎陰虛或是腎陽虛，若腎陰不足就滋陰補腎、腎陽不足就壯陽氣。

黃慶雲提醒，治療陽痿依個人病因及輕重程度應循序漸進，除藉由中醫調理補氣之外，維持規律生活作息，避免熬夜晚睡也很重要，對床笫之事不要壓力過大、放鬆心情，飲食少油、少鹽、少辛辣，適量補充含鋅成分的牡蠣、生蠔等提高性趣，適度運動維持良好體力，就能再迎接房事春天。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)