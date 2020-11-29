HISTORY MADE 👏@VandyFootball’s Sarah Fuller is the first woman in college football history to play in a Power 5 game. pic.twitter.com/zhSaLqa3Bg — SEC Network (@SECNetwork) November 28, 2020

美國足球女將莎拉富勒(Sarah Fuller)在28日成為史上首位在美式足球大學「五強聯盟」上陣的女子選手。由於新冠疫情導致一些球員缺陣，富勒在下半場擔任踢球員幫所屬的范德比大學開球。他們被對手痛宰41比0，富勒也沒獲得射門得分機會，仍舊寫下美式足球的歷史。

美式足球需要激烈肢體碰撞，雖然高中球隊先前有女球員打過四分衛，不過在男性選手發育完全的大學聯賽，女子選手退居踢球員與扶球員身分，避開危險的肉搏戰。

莎拉富勒與女子前輩一樣都是出身正統足球隊(富勒是守門員)轉去「美式足球」當踢球員，過去大學已有女子踢球員，只是富勒登上了最精銳的五強聯盟。富勒這球踢了30碼。一般來說女將的腿力不會輸男人太多，只是距離拉長會失去準頭。職業聯盟NFL的射門需求是52碼，高中女將Madison Barch曾在練球時踢出55碼射門。

美國女足正在爭取男女同酬而與足協打官司。「美式足球」職業聯盟NFL的情況不同，簽約的球員都可獲得底薪保障。通常踢球員的薪水是最低的，菜鳥大約年薪50萬美元，年資10年以上的為100萬美元。世界年薪最高的女足選手是美國國腳蘿伊德(Carli Lloyd)的52萬美元，她已表明過挑戰NFL的意願。

(中時新聞網)