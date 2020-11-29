衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的獨生女曾以琳月初在韓國遭酒駕駕駛撞死，韓國媒體28日公布監視器畫面。

衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的獨生女曾以琳月初在韓國遭酒駕駕駛撞死，韓國媒體昨（28）日公布監視器畫面，顯示曾以琳綠燈走在斑馬線上過馬路時，才轉頭酒駕的轎車已來到她面前，完全來不及閃。

28歲的曾以琳赴南韓攻讀神學院博士學位，不料6日晚間遭50多歲的韓籍男子酒駕撞死，南韓MBC電視台昨日公布曾以琳發生事故路口的監視器畫面，畫面顯示曾以琳時走在斑馬線上過馬路，當走到馬路中央時她往右邊看，一輛奧迪轎車已經以高速向她衝撞過來，她當下完全來不及閃。

愛女遭逢事故，曾慶暉夫婦也在韓國總統府青瓦台「國民請願」問政平台發起請願連署，希望韓國加重酒駕刑責，短短5天已經突破20萬人連署門檻。根據「國民請願」的連署規定，請願事項如在30天內獲得20萬人以上連署，韓國政府或青瓦台將予以答覆。

此外，MBC電視台報導，韓國警方近期也嚴厲打擊酒駕事件，光是27日晚間，首爾就有31人因酒駕被捕。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)