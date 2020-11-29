NBA just sent out a list of key dates to watch out for in the coming months starting with next week. pic.twitter.com/Ch9n7fUMiU — Ryan Ward (@RyanWardLA) November 28, 2020

NBA球員工會副主席麥科倫才剛罵完聯盟遲遲不肯公布下個球季防疫規定，聯盟隨即就有動作了！NBA官方在29日公布下季防疫規定，除了強調不會因為獨立或預測數量內的陽性結果停賽，更預估確診新冠球員至少必須缺席12天時間。

這也代表聯盟在下個球季延續奧蘭多隔離賽區部分做法，其中包含保留匿名舉報專線，可是聯盟並未訂出真正必須延賽或停賽的標準，同時新球季也將恢復以往的主客場賽制，不再集中一地隔離打球，部分球隊更打算開放觀眾進場看球。

如果一名球員感染新冠肺炎，他該如何回歸呢？根據防疫規定，第一次出現陽性結果的球員至少必須10天才能回歸，期間也不能參加訓練，然後必須連兩次核酸檢測結果陰性(至少相隔24小時)，所以代表只要確診，至少要缺席12天。

聯盟也公布新球季重要時間點，包含12月7日各隊開始團體訓練、明年3月5日上半季結束、明年3月12日下半季開打、明年5月14日名人堂入選儀式、明年5月19日附加賽開打、明年5月23日到7月23日進行季後賽，但交易截止日尚未公布。

(中時 )