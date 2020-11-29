台南市日前有位妙齡的單親媽媽在網上求金援，她表示因獨自扶養2兒又租房，經濟狀況緊繃，便上網請求各界能對她慷慨金援。豈料，文發出後，不少知情網友紛紛站出來打臉，大罵這位媽媽好手好腳卻到處裝可憐要錢，更封她為「善化知名女騙子」，提醒大家不要上當。

一位媽媽日前在臉書社團《台南爆料公社》中發文，內文中寫道，她單親帶著小姊弟在外租房，因身體不舒服而無收入，經濟困頓，並問道「是否可以請求你們協助？」文中也強調「我們一家人過得好辛苦喔」、「願有好心人拉我們一把手吧」。最後再用hashtag大罵「搞不懂政府都在搞什麼」、「我也看不懂慈善團體在幹嘛的？」

貼文一發出後，不少善心網友欲大方向她伸出援手，甚至熱心提供多種資源給她，例如：招募物資、介紹社福團體等，而這位單親媽媽卻完全不理會相關訊息，甚至持續PO文詢問，「到底有誰可以借我錢急用啊？還是你們都只是在問爽的嗎？」

過沒多久後，許多台南在地人認出這位單親媽媽，大力抖出她的超多黑料。有網友表示，她不只在台南社團發文要東西，甚至其他社團也可見到她要錢的身影，也有網友揭露她只是想拿到「現金」。

有知情網友認出這位單親媽媽，發文提醒其他人不要受騙。（臉書社團《台南爆料公社》／蘇育宣翻攝）

其他網友見她態度超差，全都不忍了，紛紛開罵，「這是善化知名度頗高的女騙子耶」、「在善化名聲早就臭到不行，奉勸大家去幫助真正需要的人」、「有錢刺青，簽六合彩，唉沒錢就要人家給她生活費，怪政府，也是很厲害」、「消費別人的善心，不勞而獲實在不可取」、「還有網路能用，怎麼叫絕路呢」、「千錯萬錯都是別人的錯，用單親媽媽來找免費的東西」。

(中時新聞網)