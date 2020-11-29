【愛傳媒滾動力頻道專欄】走進繁忙的都市叢林中，你是否發現許多街角，越來越常撞見一個皮膚光潔的白色公仔，脖子繫著領結，頭頂圓潤有如豆子，正做出啜飲咖啡的動作。

這是cama café董事長何炳霖與設計團隊將咖啡豆裡健康飽滿的圓豆擬人化後，創造出的品牌代表，也正象徵cama對選豆的用心與堅持。

常有人問他何以在城市裡，創造出這麼多人潮湧現的加盟店風景，他認真的說著：「做品牌一定要先有Position，再來看Location」，擁有專業咖啡人與廣告人的跨界背景，讓何炳霖有別於其他創業者，對於品牌定位的聚焦格外重視。

在走進cama café創業者身份之前，他曾與太太在珍珠大戲院前躲著公司同事擺攤，存下人生的前幾桶金，也曾在西門町熙來攘往的店面裡銷售健康果醋，卻因為沒有事先畫出商品定位，直到將生意轉至專為女性打造的衣蝶百貨才見起色。

一路的磕碰對他來說都是學習，訪談的當刻，他正坐在去年方在陽明山開幕的品牌旗艦店「豆留森林」，從原來小坪數外帶店的經典門市，走進讓人忍不住一再駐足的百坪旗艦店，看得出品牌主理人在趨勢變化裡的思考，他笑著說：「成功，其實就是你設定了很多小夢想，逐步實踐的過程，就是成功！」

從消費者輪廓到競品的透徹洞察，同時嚴格訂下每個加盟主和吧檯手都需要經過烘豆、拉花和咖啡知識的試驗，問起何炳霖在尋找的合作夥伴應必備的特質，他認真的說著：「我一直都希望來的是共同打拼的人，而不是看的人！」

邁出訪談現場，外頭正矗立著百年的桂花樹，而圍繞湖畔成列的竹林，蓊鬱間隙中，不斷傳出陣陣蛙鳴與五色鳥的啼叫，順著何炳霖的眼光看去，只見幾個家庭在陽光下因談笑樂得手舞足蹈，打造這方讓人一再回味的風景，是邁入天命之年的何炳霖努力奮鬥的果實。

對他來說，很多在數字積極追求的最終之處，都是奔往心靈富足而去，而他正走在這條落滿桂花雪的路徑上，佈滿路途的不止咖啡香，還有一步一腳印的踏實與勇氣。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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(中時新聞網)