【愛傳媒黃珊珊專欄】「把販毒、製毒列為犯人；把吸毒者列為病人」，才能有效降低毒品問題。

這也是北市松德院區成立「象山學園」、執行藥癮治療方案示範計畫的目的—希望幫助吸毒者走出藥癮，重返社會。

目前在台灣監獄內約有3成是吸毒者，顯見毒品對犯罪及治安的影響非常大。因此，松德院區從107年開始，和台北地檢署、士林地檢署一同啟動「一、二級毒品施用緩起訴命戒癮治療門診」，也達到1萬1千人次。

今年，我們更設置「成癮醫療諮詢櫃檯」，希望針對成癮知識、藥物諮詢、心理治療、壓力因應，一直到生活安排、家庭溝通等毒癮引發的問題提供諮詢。

前幾天，我到整合性藥癮示範中心了解107年至今的藥癮治療成效，看見從生理到心理的治療過程，我認為很有機會能持續發展，更可以有效的降低犯罪率、拯救更多破碎的家庭。

目前針對毒品問題採取的策略，北市設有「毒品危害防制中心」整合防毒業務，刑警大隊則針對毒品查緝採取零容忍的態度、強勢執法。

我們的「北極星反毒專案計畫」一站式服務。而毒癮治療方面則透過聯合醫院昆明院區協助進行戒癮治療及松德院區的藥癮治療方案等進行，讓目前北市的一級毒品嫌疑犯人數從107年的891人、108年的839人，今年至今則約741人；第二級毒品嫌疑犯人數則從4,466人、4,216人降低至今年的3,647人。

我們會持續努力打造「無毒家園」，讓市民能夠持續在台北安居樂業！

《北極星反毒專案計畫》市民有任何毒品問題時，可撥打24小時服務專線：0800-770-885（請請您，幫幫我），將立即轉介專業單位協助。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)