網紅家家（王盈）26日在直播中不慎露點引起軒然大波，她緊急將instagram關閉，直到兩天後重啟帳號，直播的完整影片才跟著曝光。原來她疑似跟粉絲打賭換泳衣，平口抹胸卻掉下來導致春光外洩，事後她面露笑容地繼續換上泳裝直播。

從家家最新的144秒影片中，可以看到她在直播中以10萬元的代價表演不遮臉換泳衣，過程中不停強調沒貼胸貼，「你們不會騙我吧？我覺得我要被白嫖了…試試看吧，喔好緊張喔…好了，主播要來換泳衣了！」

家家邊換泳裝邊說：「我們不是說不遮臉換泳衣、快速的嗎？我怎麼覺得好像一定要露點啊，是不是一定要露點！」當她伸手解開平口抹胸時，發現有可能會走光，便表示要穿起來，未料小可愛滑落，胸前春光當場被看光，趕緊躲開鏡頭遮羞。

雖然走光了，家家還是面帶笑容地說：「露點了！好煩喔。」再看著粉絲的留言回應：「粉紅色？白賺了，可以，等一下喔！我先換一下！」接著走出鏡頭的範圍，將沒挑戰成功的泳衣換上。

家家重開instagram不久又關閉，至今對外無任何回應，但她的粉絲數從13萬飆漲到16.4萬，足足成長了3.4萬，目前持續增加中。

(中時新聞網)