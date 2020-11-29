高雄市大寮區今天清晨一家木材工廠大火，火勢一發不可收拾，尤其旁邊還有油品回收業者，熊熊烈火衝天，消防局出動10個分隊38車搶救，約一個小時後控制火勢幸無人員受傷受困。
火警發生在大寮區江山路，消防局在清晨4時37分獲報，由於是木材工廠，消防局不敢輕忽，由大隊長王國泰率中庄、大寮、鳳山、大樹等10個分隊共38車84人前往搶救。
現場火舌竄出、熊熊大火烈焰衝天將天際映照得一片通紅，尤其附近空間還堆置了很多木材及雜物，消防局在現場布滿水線搶救，大約一個小時後火勢控制，不過到上午約8時，消防局還在出水搶救滅火。
消防局人員指出，火災現場是一樓挑高鐵皮建築的木材工廠及一家企業公司，旁邊還有油品回收場，救火人員布線隔離，不過有不少成堆的木材堆置，致滅火工作困難，後來消防局還調度怪手堆開土材，以免殘火悶燒不止。
截至上午近8時，消防局人員還在撲滅木材堆的殘火，所幸回報無人員受困及受傷。（編輯：方沛清）1091129
(中央社)
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