政府開放萊豬進口，國民黨台北市議員羅智強日前進行一項民調，有89%的網友支持罷免挺萊豬立委，羅智強特別點名民進黨立委吳思瑤，指他是台北市挺萊豬的第一名立委，並說「吳思瑤，背叛台北市民，等著被罷免吧」。

對於調查結果，吳思沒有回應，羅智強認為是對也是錯，越回應被罷免得愈快，但「如果，羅智強真的發起罷免妳，妳，一定會被罷免。不是羅智強有多厲害，而是吳思瑤太輕忽台北市民的憤怒」。

羅智強在街頭風吹日曬雨淋演講了330場，有超過4000位台北市民，親自在他面前投下反萊豬進口的票，有市民甚至哽咽的說，「謝謝你，這麼辛苦為我們在街頭捍衛食安，也請你一定要擋住瘦肉精豬肉進來，因為我不想讓我的孩子吃到！」另有無數市民表示，他們對民進黨開放萊豬感到憤怒，當初說瘦肉精豬肉有毒有害的是民進黨，而現在開放進來的也是民進黨。

民進黨台北市立委吳思瑤。（圖／摘自吳思瑤臉書）

民眾的憂心、難過、憤怒，羅智強指出，是像吳思瑤這種躲在冷氣房裡護航萊豬的立委，永遠聽不到也無法了解的，「既然她聽不到，我們就用罷免票讓她聽到」，至於為什麼點名吳思瑤？因為「忍無可忍」。

羅智強表示，在台北市民進黨的三個立委中，何志偉還知道「甘犯蔡顏」，在中常會直諫蔡英文，萊豬要總量管制，他心中還有台北市民；高嘉瑜也在國會中揭發，原來不是美國人要台灣呑萊豬，而是民進黨政府主動獻媚，提議開放瘦肉精豬肉；而吳思瑤呢？在立法院討論立法禁止校園營養午餐使用瘦肉精時，她是唯一投反對票的台北市區域立法委員，她心中只有黨意，不在乎孩子們的健康，竟然還說，民眾對萊豬的恐懼「都是被炒作出來的」。

民進黨痛罵國民黨用豬肉臟杯葛議事，羅智強痛批，「吳思瑤等人是失憶嗎」，民進黨在野時，杯葛議事的激烈程度比國民黨強千萬倍，太陽花甚至罷佔立法院23天，而太陽花的領導者，現在貴為民進黨的副秘書長、月領9萬，有見過吳思瑤出來譴責嗎？

羅智強喊話吳思瑤，台北市民都在看著，在國會審查萊豬時是否繼續護航，如果最後仍投下同意票，放萊豬進台灣，「就是我代替台北市民發動罷免妳的時候」，並強調，「如果我提出罷免，那明年妳任滿一年的時候，就是妳下台的時候，妳將成為台北市第一位被罷免的立法委員」。

吳思瑤，背叛台北市民，等著被罷免吧 前天，我做了一個臉書即時動態投票，有89％，投票贊成罷免挺萊豬立委 而我特別點名了吳思瑤，她是台北市挺萊豬的第一名立委 吳思瑤不回應，她是對的 她愈回應，被罷免得愈快 但，她也是錯的 因為，我要告... 由羅智強發佈於 2020年11月28日 星期六

(中時新聞網)