非天與敵逐日刻，問鼎競玦連環策

問鼎峰意外生變，后狨功體頓廢，為換僰君、猂玦、血鯤鯩之力，更甚月無缺元功，魅禍后狨不惜頂踵盡捐，談無慾大計一步失！連環計、計連環，新海鯪強勢奪取劍風雲身上血鯤鯩之力之際，再遇咒術爆發，剎紫煙臨陣倒戈，猛然襲向紅塵雪，眼見局勢變化，談無慾立即應變，剎時水龍勢如雷，奔如電，舒龍琴心急撥琴弦，宏大琴波直向僰君身軀！

《霹靂搶先看》兵禍現逐日非天，古峰決荒劫狂瀾。（霹靂國際多媒體提供）

另一方，月無缺元功遭噬，彷將燈枯油盡，體內天火至聖之力失衡，火能盈滿週身，通體受焚，月無缺神識將盡，命在旦夕！

天字峰頂天外人，非魔非聖天之決，一語問天誰堪敵，立天之上睨世間，天劍非天一對六方圍殺，強者戰啟瞬間，白焱、飛蛟迅攻疾上，赤雪趁隙入戰，一旁蚩蛾更運邪術以制，劫鏖主饕戟烽燃，風月主人殛心強運，但見天劍非天揮灑應對自如，獨傲狂然姿態，非天勢挑天下群雄！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂兵烽決》第23章：賭命；第24章：決殺令。

(中時 )