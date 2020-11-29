萊豬進口政策明年元旦將上路，國民黨27日強力杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，混亂中，多名藍委突拿出豬內臟朝發言台潑灑，引發各界關注。綠委們沒有預期到國民黨的戰術，被打得措手不及，但養豬協會「總會」秘書長張生金卻指出，拒絕政治操作影響豬農權益，國民黨行為做了最壞示範，對豬農來說是最大的侮辱

對此，雲林菜農林佳新今(29)日在臉書上表示，秘書長到底是「是喝ㄎㄧㄤ了還是還在醉？」張生金認為國民黨行為做了最壞示範，對豬農來說是最大的侮辱。林佳新想問，如果丟豬內臟是對豬農的侮辱，那我請問你們與民進黨丟青菜、臭雞蛋、豬糞、鞋子，是對什麼侮辱？你有同聲譴責過嗎？

農業從來不只是農民的問題，更包含消費者權益的照顧，林佳新指出，這是他入行時，前輩一再提醒他的，如今養豬協會的高官位居高位卻不思進取，還在檢討在野黨，真的是在「公鯊小」！難道你們還要昧著良心告訴豬農們，進口萊豬真的對產業不會有衝擊嗎？

政府進口萊豬，養豬戶自己就恐慌出清豬隻導致價崩，養豬協會卻還在掩耳盜鈴，怪罪在野黨製造恐慌導致豬價崩跌，妄加罪名，林佳新痛批張生金做賊喊抓賊，實在不可取！

(中時新聞網)