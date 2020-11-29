女星具惠善因主演韓版《流星花園》女主角杉菜而走紅，不僅演藝成績亮眼，她還是公認的高學歷才女，但近年具惠善最為人所熟知的事件，卻是她與男星安宰賢的婚姻，長得如夢似幻的兩人，2016年閃婚卻在2019年爆婚變，撕破臉互黑，鬧得滿城風雨直至今年正式離婚，才暫時恢復平靜，而具惠善不時跟粉絲分享生活點滴，最近她曝光了20年前的青澀絕美照，更透露因為這張照片，促成了她在演藝圈出道。

具惠善不僅以演員身分走紅，她的聰慧與多才多藝也相當聞名，身兼畫家、音樂家、作家等，還自己當導演，2011年成立了電影公司「具惠善Film」，而這樣的她，在2015年拍攝《吸血鬼醫生》時，與小2歲的安宰賢陷入愛河，隔年閃電結婚，還一同出演實境秀《新婚日記》，兩人在節目中展現出溫柔與甜蜜，也因此2年後鬧出婚變，兩人將短命婚姻中的不堪悉數挖出，反差之大，讓人難以置信。

具惠善透露17歲時因為這張美照(左)，就此出道。(取材自具惠善IG)

如今婚變事件告一段落，恢復單身的具惠善，也終於回歸了人生正軌，社群po文不再盡是對安宰賢的怨懟，取而代之是工作相關影音或是生活紀錄，顯見內心漸漸找到了平靜。

她昨(11/28)貼出20年前舊照與當今照片做對比，表示照片是17歲時拍下的，「促使我出道的那張『有問題』的照片！20年過去了」，照片中她戴著紫色針織帽、留著長髮，而白皙幼嫩的皮膚、水靈大眼以及可愛的笑容依舊，其實跟現在沒多大差別，讓人直呼實在好可愛，「根本是防腐劑美貌」、「怎能保養得這麼好」，難以相信兩張照片相差了20年。

(中時新聞網)