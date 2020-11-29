先前還曾公開批評七六人中鋒恩比德太愛假摔，讓他恨不得掐死對方的「魔獸」霍華，隨著他從湖人跳槽七六人，跟恩比德從敵人變成隊友，霍華的態度呈現180度大改變，除了放話恩比德才是七六人真正球星，更強調自己能夠理解他！

「特別是我看到恩比德去年季後賽遭到暴龍淘汰後痛哭失聲的模樣，這是一種很深沉的痛苦，」擺明就在見人說人話、見鬼說鬼話的霍華表示，「一個球員會有這種悲痛感受很長時間，讓我知道恩比德的身體裡面，擁有著旺盛競爭之火。」

霍華甚至直接預告，他相信七六人下個球季絕對可以重振雄風，「這將是屬於我們的年代，也該是我們舉起獎盃的時候到了，我們擁有恩比德、班西蒙斯兩名最好的球員，還有其他很棒的球員，現在大家都很飢渴，也都知道該怎麼贏球。」

畢竟霍華上季待在湖人願意放棄個人數據，改當綠葉型球員，總算拿到生涯第1次總冠軍，可惜如今班西蒙斯並非詹姆斯，恩比德也不是安東尼戴維斯，就算七六人有了前快艇總教練瑞弗斯領軍，想要變成東區一級強隊，還有很長的路要走。

(中時 )