前台北地檢署陳姓法警，偷走北檢辦保處保管民眾遺失的216張證件後上網兜售，被警方查獲，台北地院依竊盜罪判刑6月，懲戒法院判決陳休職半年。

檢方調查，陳男自2011年1月1日起在北檢任職法警，今年3月初，陳見北檢法警室辦保處座位右邊第4個抽屜內，存放大批案件當事人遺留證件，均屬2014年以前遺失，已放置甚久而無人領回，起意偷竊。

3月9日上午，陳男因白天值新案備勤，需在法警室內待命機會，動手竊取辦保處抽屜內的民眾遺失身分證、護照、健保卡、汽機車駕照等證件共216張。

陳得手後，3月13日上網至「UT網際空間／成人聊天室」，以暱稱「賣證件」，刊登「1W／張。身分證。非偽造」廣告，兜售證件，警方因執行網路巡邏時發現，遂喬裝買家邀約陳男面交取證件。

警方3月19日下午6時20分，在北市萬華區西寧南路、永福街口逮捕陳男，並當場自陳身上查扣216張各式身分證件。警方清查後，將陳移送北檢偵辦。

北院審理時，陳認罪，法官認為陳身為公務員，假借職務機會，故意犯竊盜罪，依法應加重其刑，判陳徒刑6月，不得易科罰金，但可易服社會勞動。

懲戒法院認為陳在辦公處所竊取他人200餘張證件200，並上網兜售，有懲戒必要，審酌他尚未賣出即被查獲，且犯後已知悔悟，判決休職6月。

(中時 )