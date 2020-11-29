「莫拉克災後人權權益促進會」以及各地永久屋代表24日到立法院前舉行記者會，大聲疾呼「實踐土地正義！」、「我要真正永久屋！」莫拉克風災已過11年，災後成立的永久屋卻陸續出現繼承、居住空間不足以及產業發展受阻等問題。對此，行政院與相關部會將於12月4日出席「未承諾永遠的永久屋下一步」公聽會，探討「後重建時期」的種種問題。

2009年8月8日莫拉克颱風過後，8月27日在立法院三讀通過《莫拉克颱風災後重建特別條例》，並於11月10日通過1165億特別預算案，民間也捐款254億元，政府與民間齊力推動重建工作。莫拉克颱風過後，為迅速安置受災戶，601戶永久屋在88天內完成，最後共完成43處永久屋基地、3500多間永久屋，其中以屏東的1300多戶及高雄的1200多戶最多，另外還遍布嘉義縣、南投縣、雲林縣等地區。

立法院本月24日仍為政府進口萊豬議題爭論不休的同時，一群永久屋居民集結國會門口爭取居住權益。莫拉克風災導致部落居民被迫遷村至永久屋，原住民與各地縣市政府以及援助團體簽訂的「三方契約」，由民間團體（如紅十字會、慈濟等）蓋好送給核配戶，附加條件為居民僅有房屋所有權，但土地仍屬國有，且限制不得買賣，只能繼承。

不少居民面臨房屋老舊、人口增加不敷居住的問題，但依規定居民不得增建或重建。立委鍾佳濱形容：「就好像政府送你一台車（永久屋），車還在，車庫（土地）就讓你停，一旦拆掉重新改造，或者買新車，都將無法再使用車庫。」

為了安置台東縣大武鄉富山部落的居民，台東縣政府在大武國小興建的33戶永久屋，不過靠海的富山永久屋，受海鹽侵蝕嚴重，屋況每況愈下。無獨有偶，位於嘉義縣的逐鹿社區有155戶永久屋，兩年前有近60戶出現牆面裂痕、壁癌等問題。

鍾佳濱表示，永久屋依原建團體不同，建材不同，部分使用輕量建材，耐久年限短，經過十年需要修繕，部分居民會在房屋修繕的同時增建，增建後卻可能違反建築管理，甚至是違法佔用國土，以禮納里事件為例，國產署強制執行拆屋還地。

由於災後為迅速安置受災居民，倉促上路的《莫拉克颱風災後重建特別條例》未長遠的通盤考量繼承、居住空間以及房屋耐久等問題，且條例已於2014年廢除，鍾佳濱建議，應重新審視《災防法》或重新進行永久屋及原住地的相關鑑定，並將於12月4日召開「未承諾永遠的永久屋下一步」公聽會，探討原住民原居地的使用權限制、永久屋使用以及基地的土地所有權移轉可行性評估等議題。

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(中時新聞網)