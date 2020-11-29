今年10月份，禮納里永久屋基地的「脫鞋子部落共享空間」因被認定違法占用國有地，遭縣府「拆屋還地」，當地教會長老盧啟村向縣府陳情過程中引火自焚，震驚外界，也讓當地不少原住民接連挺身而出，痛批政府長年以來永久屋政策規畫不周、未符合生活需求等。

莫拉克風災後政府極力推動地方創生，「脫鞋子部落共享空間」屋主李金龍表示，他是部落第一批返鄉青年，災後也住進永久屋，因永久屋住戶僅有土地使用權，族人想要在永久屋部落發展產業、帶動觀光困難重重，甚至有永久屋因基地土地權屬問題遭拆屋。

永久屋不僅面臨產業發展受阻，屏東縣泰武鄉泰武村長郭茂源告訴本刊，目前泰武村重建的吾拉魯滋部落永久屋共158戶，然而居住空間不足，部落違建主要是增建前庭以及將房屋往防火巷擴建。

依據災後房屋分配，視戶籍內人口數而定，2人以下配住14坪，3至5人配住28坪，6至10人則配住34坪。郭茂源表示，吾拉魯滋部落大多是28坪、34坪兩種類型，以他的住宅為例，家戶內人口共8人，一、二樓加起來共34坪，一樓有客廳、一房、廚房以及衛浴，二樓則有三房和一間衛浴。

「早期在我們山上的家，年輕人在外地工作，上下山通勤不便，大部分人平常不會回家，所以不會有不夠住的情況。但如今遷村至山下，交通方便可以往返通車，部落人口持續增長，很多永久屋才出現不夠住的情形。」郭茂源說，居民為此將建物往後方的防火巷推兩米，打通空間多一房。另因原住民生活習慣在前庭聚會，因此原本作為停車用途的空地也搭起鐵皮增建。

對於永久屋衍生的種種問題，立委伍麗華建議：第一，針對住宅、產業用地不足，地方政府依現行法規變更永久屋開發計畫，調整土地使用內容；第二，永久屋「加蓋」衍生違建問題，地方政府應調整建蔽率、容積率，經專責審議小組審議；第三，部分居民盼返回原居地，得由地方政府確認地質安全無虞後（國土計畫法營建署有做地質安全鑑定），循相關法令規定辦理。

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(中時新聞網)