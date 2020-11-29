英國政府預計本周就能核准美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗，最快12月7日就能讓第一批民眾接種輝瑞疫苗，成為全球第一個施打輝瑞疫苗的國家。

輝瑞新冠疫苗的第3階段臨床試驗結果保護力達95％。

路透社與美媒報導，英國《金融時報》（Financial Times）28日引述消息人士指出，英國政府預計本周就能核准輝瑞與BioNTech聯手開發的新冠疫苗，一旦核准授權使用，幾個小時內就能開始讓疫苗運送至全英各地，最快12月7日就能讓民眾施打疫苗，成為全球第一個核准使用輝瑞疫苗的國家，同時也是第一個核准新冠疫苗的西方國家。

輝瑞與BioNTech本月18日公布超過4.3萬志願者參與的新冠疫苗第3階段大規模人體試驗最終成果，顯示該款疫苗保護力達95%，英國政府已在20日正式要求英國藥品及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency）評估輝瑞疫苗的適用性，英國政府也已經下訂4,000萬劑輝瑞疫苗。

美國政府新冠疫苗與療法研發計畫最高主管施勞威（Moncef Slaoui）日前表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）疫苗諮詢委員會預定12月10日商討是否授權輝瑞疫苗使用許可，如果通過，24小時內就能將疫苗運送至全美各州，預計12月11或12日第一批美國人就能夠接種輝瑞疫苗。

除了英國與美國，輝瑞也已經向歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）、加拿大、日本、澳洲等主管機關提供第3階段臨床數據，申請疫苗核准許可。

不過即便輝瑞與BioNTech的疫苗獲得核准，運送將成為一大挑戰，這款疫苗是全球第一個獲得許可、採用mRNA技術的疫苗，運送途中它必須保存在攝氏負70度的環境下，且施打前最多僅能在冰箱中保存5天。

除了輝瑞疫苗，英國政府27日也已經要求主管機關評估阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同開發的新冠疫苗的可行性，該款疫苗的第3階段臨床試驗結果顯示，保護力達70%，但若調整劑量，保護力最高可達90%。英國政府已經預訂1億劑牛津疫苗，目標聖誕節前提供民眾施打。

俄羅斯已在8月率先核准使用國產新冠疫苗，不過莫斯科官方核准授權的基礎並非根據大規模臨床實驗數據。

(中時新聞網)