一名25歲女網友日前在Dcard哭訴自己的悲慘家境，表示爸爸是工人、媽媽家庭主婦，兩人存款零元，月薪都拿去還債，更慘的是幾年前爸爸癌症過世，因為沒錢保險又再背負龐大醫療費，還有媽媽原本的百萬債務，全家就靠她一人獨自工作養家還債，生活苦不堪言，PO網奉勸大家「拜託沒錢不要生小孩，真的很痛苦！」

原PO指出，因為父母沒有存錢習慣，每個月的薪水幾乎全拿去還債，讓她從小就過得很苦，每年過年看著別人穿新衣時，自己家父母卻藉口說要工作無法回家，實際上是沒錢包紅包，她也從高中開始過起半工半讀的生活幫忙養家，直到現在25歲了都沒停過。

原PO說，家裡窮讓她最難過的，是爸爸幾年前罹癌時才發現她們家連保險都買不起，只能眼睜睜看著爸爸癌末離世，自己卻幫不上忙。爸爸離開後留下了龐大醫療費，以及媽媽原本欠的百萬債務讓她負擔更重，加上媽媽身體不好沒辦法工作，就靠她一人養媽媽、妹妹還要還債，因此以自身悲慘經歷告訴大家，沒錢真的不要生小孩，「不要讓你的小孩去承擔你負不起的責任」，讓小孩活著痛苦。

對此，網友紛紛留言，「拋棄繼承吧，沒必要上一代的債由妳來背」、「貧賤夫妻百事哀」、「百萬債務？要是我的話可能會想去死」、「這種父母都沒責任感，只想著生小孩長大躺著領錢」。

(中時新聞網)