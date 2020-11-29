台中市政府研考會以「科技交通 嶄新台中」為主題辦理年青人培力活動。（盧金足攝）

台中市政府研考會以「科技交通 嶄新台中」為主題辦理年青人培力活動。（盧金足攝）

台中市研考會以「科技交通 嶄新台中」為主題辦理培力活動，邀請青年事務諮詢委員會的青年委員，與市府局處代表、學者專家共同研討未來的交通發展，實地參訪交通行控中心，一窺交通監控科技的真面目，為台中未來的智慧交通規劃注入年輕人的思想元素。

「年輕人是新時代的生力軍，社會發展不能缺少年輕人的參與」，研考會主委吳皇昇表示，市長盧秀燕向來重視青年聲音，青諮會就是提供年輕世代參與公共事務的重要平台。這次討論的交通議題，不僅關乎每位市民的日常生活，更是影響未來一、二十年都市環境、移動便利的發展，年輕人當然不能缺席。

培力活動特地邀請前台北市政府交通局長鍾慧諭，以及台中市政府交通局長葉昭甫擔任講座師資，與青年委員分享科技在交通管理的運用及台中市未來的交通藍圖。

鍾慧諭分享鄰里交通改善的作法、專案推動歷程及成果等，以台北行人優先的實際案例，提供給與會的青年委員新的思考方向。

葉昭甫表示，「交通任意門」是交通政策之核心，以建構完善的軌道路網為基礎，結合轉運站、iBike、停車場等交通建設，讓各個運輸節點成為轉運門，提升大眾運輸系統整體營運效率。

「新」公車優惠市民優先政策即將於1明年１月１日上路，同時為打造低碳生活環境，更增加電動公車數量，期盼以便利的公共運輸系統提高民眾搭乘意願。並因應智慧城市趨勢發展，未來將持續推動大數據平台資料蒐集，落實在智慧交通治理上，滿足民眾對於「行」的需求。

(中時 )