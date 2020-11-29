新竹市一名身心障礙幼童，2018年在國小附設的幼兒園，吃園方提供的水晶餃不慎卡住喉嚨，雖救回一命但卻有「缺氧性腦病變」等後遺症。幼童父母提起國賠訴訟，求償100萬元。不過新竹地院判免賠，上訴高等法院遭駁回，全案定讞。

根據判決書，這名幼童的父母主張，孩子在2016年入學時，就有向老師說明孩子有神經系統構造及精神心智功能身心障礙，無法吞食正常食物，須將食物剪成小塊狀以利吞嚥。

2018年3月某日，園方提供的下午點心為水晶餃，但老師未將水晶餃剪碎，孩子吞嚥不慎噎住呼吸道，到院前曾無呼吸及心跳，導致腦部缺氧，雖送醫急救治療，經診斷有異物吸入窒息、異物吸入性肺炎、消化道出血及疑缺氧性腦病變等傷害。

父母認為，校長將水晶餃列入菜單、老師未將水晶餃剪碎，顯有過失，提出國賠訴訟，請求醫療費用、看護費用、勞動能力減損及精神慰撫金總計100萬。

新竹地院審理認為，水晶餃並非禁止食用食品，且該童曾多次食用、並無不適，另外，意外發生時，現場人員立即急救與撥打119送醫，已盡防止危險的義務，判免賠。上訴二審，高院認為一審判決無不當，駁回上訴，全案確定。

(中時新聞網)