香港政務司司長張建宗指出，隨著《香港國安法》實施，香港的局勢已經穩定下來，港府加強港人國家安全教育勢在必行，將會在每年的「憲法日」和「國家安全教育日」，進行更具規模的公眾教育工作。

張建宗透過網誌指出，衷心感謝中央政府全力支持香港，《施政報告》涵蓋了中央政府在七個主要政策方向的支持，當中的措施以大灣區發展為主軸，有助鞏固和提升香港國際金融中心及國際航空樞紐的地位。

另外，他指出，《施政報告》以一個獨立篇章，開宗明義論述堅持「一國兩制」，重申香港特區的憲制秩序的重要性。

他說，國家安全教育對於全面保障國家安全和香港繁榮穩定發揮重要作用，《施政報告》中提到，特區政府有必要加強宣傳和教育，提高港人的國家安全概念和守法意識，港府將於下星期五「憲法日」（12月4日）舉辦座談會，主題為「憲法與國家安全」，邀請法律專家及學者等與市民分享國家安全的重要性。

他稱，教育局也會透過多元化活動，讓中小學生全方位認識國家發展、《憲法》和 《基本法》、「一國兩制」的實踐、國家安全的重要性及尊重和維護國旗和國歌等國家的象徵。

(旺報 )