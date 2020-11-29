大陸網紅周揚青先前跟亞洲舞王羅志祥（小豬）交往9年，今年初傳出分手，4月周揚青發長文揭露情變主因是小豬用情不專，更指他私下會搞「多人運動」，讓羅志祥至今工作全無。最近周揚青自曝發福，胖到約50公斤，她曬出自己穿緊身深V洋裝影片，一前傾雙峰呼之欲出，網友羨慕她肉都長在對的地方。

周揚青今年9月首過單身生日，好友何超蓮及其男友竇驍特別幫她過生日，身邊還有一位戴著眼鏡的斯文男子，周揚青回應對方是大她一天的學長，受訪時也透露感覺恢復單身後覺得追她的人變少，但她不灰心，認為要先把自己變好才會遇到更好的對象，仍期待新戀情。

周揚青分享最近胖到50公斤影片。（圖／翻攝自用戶652003049微博）

最近周揚青事業運大開，除了原本的網購生意外，也受邀和和陳偉霆、歐陽娜娜、范丞丞等人參加大陸綜藝節目《潮流合夥人》第二季，卻在合照中被發現疑似發福，胖到連脖子都看不見，她還被媽媽虧完全被一旁的歐陽娜娜比下去，「你看那個娜娜穿著就挺舒服的」。

為此，周揚青近日發出影片，坦言胖到「100斤」，約50公斤，但片中她四肢依舊纖細，只有上圍特別突出，前傾好身材一覽無遺，後來她發文說：「我胖了應該不是因為最近吃太多，因為我一直也都是吃這麼多，一定是因為我M（生理期）晚了半個月內分泌紊亂了，嗯，但放心我會在拍照前減回標準尺碼96斤的」，粉絲也說：「感覺肉長在了該長的地方！」、「看起來還是好瘦，多吃點」、「我也想胖成這樣」、「我懷疑你胖的幾斤都長胸上了」。

(中時新聞網)