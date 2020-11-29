「球爸」拉瓦爾鮑爾又開始亂放話，這下子換「球弟」拉梅洛鮑爾要緊張了！球爸最近在洛杉磯接受《TMZ》訪問，再次預測剛以探花身分加盟黃蜂的拉梅洛鮑爾，必定獲選下季年度新人，更放話只要黃蜂願意把他3個兒子都找來就可奪冠。

球爸接受《TMZ》訪問時模仿《TNT》球評巴克利口吻，「我保證！拉梅洛鮑爾跟喬丹在同一個隊，怎麼可能拿不到年度新人獎項？」就算拉梅洛鮑爾備受期待，球爸卻完全忘記他前面還有今年選秀狀元愛德華茲與榜眼懷斯曼的存在。

「當你的隊上擁有拉梅洛鮑爾，你就會變得很好，假如你再引進利安吉洛鮑爾(球爸二兒子)，你會變得更好，如果再從鵜鶘弄來『球哥』朗佐鮑爾，那麼黃蜂就會直接奪冠，」球爸直接瘋狂預言，「喬丹也會變成史上最強的球隊老闆。」

自從朗佐鮑爾2017年被湖人用榜眼籤選上，球爸就開始不斷瘋狂放話，甚至炫耀自己與兒子有多棒，就算去年湖人把球哥丟去鵜鶘，利安吉洛鮑爾也爆發偷竊事件，籃球生涯從此結束，如今隨著球弟加盟黃蜂，球爸自然又恢復過往狂妄風格了。

(中時 )