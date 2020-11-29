今再增3例境外移入 指揮中心15：30記者會說明 10:162020/11/29 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內今新增三例新冠肺炎境外移入個案，指揮中心下午3時30分將舉行臨時記者會，由發言人莊人祥對外說明。(資料照/截自中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內今新增三例新冠肺炎境外移入個案，指揮中心將於下午3時30分舉行臨時記者會，由發言人莊人祥對外說明。截至目前11月單月境外移入個案已累計96例。 (中時新聞網) #境外移入 #確診 #指揮中心 #莊人祥 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 故意不附陰性報告入境 指揮中心：會處罰 14:462020/11/28 生活 今新增9境外移入！2天爆23確診 指揮中心下午2時說明 10:062020/11/28 生活 指揮中心秋冬防疫自稱合憲 台權會：對大法官釋字558號視而不見 19:542020/11/28 生活 印度製藥大廠：兩週內申請疫苗緊急使用許可 12:402020/11/29 國際 暫緩入境仲介回溯採檢 1印尼移工確診 匡列3接觸者 14:432020/11/28 生活 國際疫情煞不住 台灣境外移入激增 陰性報告真偽難辨 專家籲入境廣篩 04:102020/11/29 焦點要聞 活動少一半楊小黎珍惜擁有 04:102020/11/29 娛樂新聞 疑慮難消 萊豬進口後真正考驗 黃創夏曝民進黨下一步 10:392020/11/29 政治 新聞透視》境外移入激增 邊境破口都沒看到 談何超前部署 04:102020/11/29 生活新聞 4確診移工來自同訓練所 指揮中心擬再暫緩1仲介公司來台 14:202020/11/28 生活 生活熱門新聞 全聯神級夜市美食買1送1 內行人爽喊：已吃8盒 - 生活 全聯架上驚見湯麵神配料她手刀搶購 網大讚識貨：30年吃不膩 - 生活 猴子機車狂打「豆漿」下秒一口吞 車主全程目睹崩潰 - 生活 冷空氣接力報到 下波更強 氣象局：濕冷一周 - 生活 大家都喝錯！養樂多到底該怎麼喝 業者親回應：這樣喝才正確 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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