費南德茲父子打開馬拉度納的棺材自拍，引起阿根廷球迷撻伐。(摘自推特)

Quiero compartir esto para que a este hdp lo echen y lo encarcelen. Obviamente corto donde está el DIEGO. Ayuden a compartir para escrachar a este flor de hijo de puta!! pic.twitter.com/QX88W1H2iE — SeguimientoCarp (@seguimientoCarp) November 26, 2020

阿根廷足球傳奇馬拉度納(Diego Maradona)上周辭世，一位殯葬人員莫里納(Diego Molina)藉著職務之便，在馬拉度納打開的棺材前自拍上傳。照片中他一手扶著遺體額頭，一手豎起大拇指比讚，另一張照片更是他微笑地把手放在遺體上，讓遺體上半身都入鏡。同時一位叫做費南德茲(Claudio Fernandez)的傢伙有樣學樣，帶著18歲兒子在遺體旁自拍。

這3位「打卡」打到腦子有問題的人都是葬儀社外包的抬棺員工，他們立刻丟掉了飯碗。有球迷放話「我要殺了這個肥光頭(莫里納)，我要他死！」褻瀆國家英雄的遺體已經很不像話(阿根廷總統下令哀悼3日)，他們自拍時面露微笑，費南德茲的兒子也伸手比讚，憤怒的球迷揚言「殺了他們父子，然後敲碎他們的腦袋。」

費南德茲在阿根廷廣播電台上求饒：「我的兒子只是像時下年輕人一樣會在拍照時豎起大姆指。我明白這冒犯了許多人，讓他們很生氣，我乞求大家的原諒。我認識馬拉度納，我先前為他的父親與家人服務過，他是我的偶像，我絕不會對他不敬。請大家原諒我。」

就算比讚和微笑是拍照習慣，但光是開棺自拍就很過分了。這間葬儀社服務過馬拉度納的家人，爆出這種事格外令人悲傷。這3人除了擔憂自己被盛怒的球迷殺害，還要面臨馬拉度納的律師對他們採取法律行動，有人就建議剝奪他們的阿根廷公民身分。

(中時新聞網)