我們搬家 遇上惡鄰居 批評Ashly和尼克妹不正經。(影／取自尼克&ASHLY的YouTube)

網紅「這群人」成員尼克2017年買下人生第一間房，沒想住不到1年就決定賣掉，除了人生規劃外，忍痛搬離的「真正原因」還有遇到惡鄰居。

尼克2017年以預售屋的形式買下位於板橋的精品小宅，並砸了160萬裝潢，等了2年多才搬進新家，沒想到今年初入住時，「第一天」就發生管線堵住，導致整個家大淹水，地板、部份傢俱都慘遭泡水。

之後尼克又拍影片，透露新房子坪數太小、採光不好等問題，加上想生小孩和工作室關係，最後和老婆Ashly住不到一年就決定賣掉，並在不到一個月的時間，以約1200多萬順利賣出，近日，他再次提到賣房原因，還有就是遇到惡鄰居。

尼克坦言拍房子淹水影片後，讓鄰居相當不滿，認為他導致社區房價受到波及，還有因為賣房價格超出行情，被鄰居罵「公眾人物怎麼可以騙人」、「笑死人了」、「這種東西也可以騙」，更讓他無奈的是，平時飽受鄰居酸言酸語，但有利益的時候，像是要賣房子，就會提到「尼克住這邊」。

更讓Ashly生氣的是，在電梯被鄰居酸「我知道你們啦，就是你們家常會有一些穿得很性感、褲子很短的女生進進出出的，你們做這種行業的，都不太正經。」說完就走出電梯，不給解釋機會。這讓Ashly很嚴肅說，「她是我們的妹妹，來幫我們工作的；而且穿短褲怎麼了嗎？一個人到底是怎樣的人，你不能以穿著打扮來定義她。」不過也有好鄰居，Ashly透露，鄰居曾跑來告訴她生子秘方。

(中時新聞網)