藝人徐乃麟因大龍蝦數位公司需要資金周轉，2015年12月間，借90萬元給總經理蔡曜丞，不料隔月，蔡提供擔保的支票跳票，徐乃麟因而控告蔡詐欺罪，士林地檢署日前偵結，認定蔡確實將90萬用於公司周轉，2人的債務屬於民事糾紛，對蔡曜丞處分不起訴。

蔡曜丞2015年12月底打電話給徐乃麟，稱大龍蝦公司需要資金周轉，希望能借款90萬。徐乃麟認為，大龍蝦公司財務狀況不佳，負責人陳老闆已向他借2200萬，如果總經理想要借錢，必須找另一間建設公司作為擔保，總經理也要負起還款責任。

徐乃麟認為，90萬不是大錢，拿到建設公司的支票後，指示經紀公司人員匯款，但隔年1月8日，徐手上的支票跳票，控告蔡詐欺罪。

蔡則稱，公司缺資金110萬，老闆叫他向徐乃麟借錢，取得90萬後，已經全數交給老闆使用。

不起訴書指出，徐乃麟與大龍蝦公司、開票的建設公司負責人都是多年好友，考量彼此情誼，以及過去借貸關係，可自主評估風險，無法推論蔡借款之初有何詐欺的犯意，雙方應屬民事糾紛，並無刑事責任。

(中時 )