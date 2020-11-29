南韓人氣女團TWICE成員周子瑜，外型亮眼高挑，不僅是團內的門面擔當，還被票選為全球百大美女冠軍，美貌早就無庸置疑。最近，有國外臉書網站貼上她過去參加偶像運動會的射箭照片，短短一天就吸引32萬人按讚，許多洋人都好奇子瑜的真實身分。

擁有4000多萬追蹤數的國外臉書網站「Sarcasm」，28日上傳子瑜2年前在偶像運動會中射箭的影像，畫面中，她綁著俏麗馬尾，瞇著一眼準備瞄準前面的靶，表情相當認真，下秒露出甜甜一笑，模樣十分可愛，這一幕也被攝影機拍下，當時就已經引起網友暴動，紛紛盛讚子瑜的美貌。

事隔2年，子瑜的射箭照再度登上國外網站，標緻臉蛋連洋男都被吸引，短短一天就有1.8萬人分享、9000多人留言討論，「她射中我的心」、「她不僅是顏值擔當，還在射箭領域脫穎而出」、「請問她的名字和電話號碼？我可能會錯過機會」、「我想她的目標是每個男孩的心」、「那不是他們所說的“殺手笑”嗎？」

也有人好奇子瑜的真實身分，知情的網友紛紛跳出來解答：「對於那些不認識她的人，她是周子瑜，來自著名女子團體“TWICE”的韓國流行歌手。她來自台灣，而且是整個團隊的形象。」還有人打趣地說：「Tzuyu（子瑜），生於台灣，現居韓國，TWICE的歌手，和偉大的射箭成員。」

(中時新聞網)