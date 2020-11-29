國民黨立院黨團再度杯葛行政院長蘇貞昌進行施政報告，27日在議場潑灑豬內臟，引起各界討論，更登上國際版面，並以「惡名昭彰」形容台灣國會衝突頻傳。對此，國民黨團總召林為洲表示願意道歉，但有前提。

議場內豬內臟滿天飛，畫面相當驚人。國民黨此舉也引來國際媒體關注，英國《BBC》報導指出，台灣國會屢發生衝突，已是「惡名昭彰」。

對此，林為洲在臉書表示，若因這次抗爭，再增一次台灣國會惡名，但卻能擋下萊豬，「我願意向國人道歉，並登廣告在BBC同一版面（網路新聞）。」

BBC稱台灣國會「惡名昭彰」，林為洲提1前提，願意向國人道歉。（圖／摘自林為洲臉書）

網友表示，「只要能擋下萊豬，管它叫什麼名」「為百姓健康而戰～辛苦了～」「為人民福祉而戰……你們何錯之有？」「既然走上街頭都沒用，把它搬上國際媒體也是個好辦法」，但也有人說，傷害國家形象，豈是一句道歉能解決。

此外，《BBC》也提到，多年來台灣立法會或議會，發生過多次猛烈的打鬥，像是拔頭髮、扔塑料瓶、水球等事件，2017年更曾互扔椅子。

(中時新聞網)