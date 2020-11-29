因為疫情，線上教學成不可阻擋趨勢。教育部今表示，明年起將持續推動數位學習，並結合前瞻基礎建設計畫第三期5億經費與整合相關資源，以強化各項措施推動。教育部預計2025年可培訓全國5成以上教師，讓他們具有數位教學能力。

教育部表示，第三期前瞻基礎建設經費，2021及2022年兩年，共有5億元經費投入5G示範教學及智慧學習計畫，其中2.46億元是增購平板電腦，另外經費則是改善學校網路設施、編數位學習教材及培訓老師。

依據各縣市政府調查預估全國停課學生居家線上學習所需行動載具不足約19.1萬台，至今年底第一期前瞻基礎建設計畫與相關計畫資源，各縣市政府及學校可調度行動載具約17.4萬台，學生居家線上學習所需行動載具尚不足約1.7萬台。

教育部於明年前瞻基礎建設第三期計畫推動，第1年將優先補足這些行動載具，除提供學校教學使用外，疫情期間則提供各縣市政府調度使用。

另於今年3月至7月推動線上教學演練，中小學部分由各縣市政府整體規劃辦理線上教學演練，共計國中小有2915校（81.3％）、高中職513校(100％)參與演練；大專校院部分則以小規模、短期及部分調整授課方式進行線上教學實施與演練，計有46所大學、18所技專，共64校辦理。

不過數據顯示，我國師生在數位學習的應用素養仍有待提升 。2018年OECD (經濟合作暨發展組織)的TALIS （教學與學習國際調查）結果顯示，在國中階段台灣教師經常讓學生使用 ICT （資通訊）進行專題或課堂作業的比例只有 15％，遠低於OECD國家平均53％ (新加坡 42％、韓國 29％、日本 18％)。

今年面臨疫情，教育部已培訓2.5萬個國中小老師具有用ICT教學的能力，占全部14.3萬個老師的18％。教育部預計往後每年再培訓1.5萬個老師，2025時，讓5成以上中小學老師都能以ICT進行教學。

(中時 )