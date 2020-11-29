左左右右狂粉母校門口徘徊 林口警方出面回應（民眾提供／蘇育宣翻攝）

童星鐵粉瘋狂致電、詭異校外徘徊（翻攝照片／戴上容新北傳真）

雙胞胎童星「左左右右」因模仿韓國女團舞蹈而走紅，兩位可愛的小女孩至今已12歲，就讀國一。而日前卻傳出一位左左右右的瘋狂大叔粉絲，想一賭偶像風采，而跑去其母校國小門前來回徘徊，校方深受其擾，擔心男子會造成學生恐慌便報警，警方獲報後在校門口活捉逮捕40歲身穿國小制服的戴姓男子，將他依違反社會秩序維護法偵辦。

據了解，知名童星左左右右曾就讀於該校，目前已上國中。而該校自11月初接到戴男多通電話，男子表示自稱是左左右右的粉絲，並表示學校官網無法連結，及公布校園開放時間與網站不同等語，詭異行徑令校方擔憂對學童造成危害，因而向警方報案。

林口警方獲報後，加強校園周邊安全維護，調閱校方提供的來電時間、通聯紀錄。幾天後警方接獲校方通報，稱有可疑人士在校門口徘徊，員警到場時撞見一位40歲戴姓男子，而戴男身穿國小制服，手提粉色動漫人物提袋，行徑相當詭異。經警方詢問，戴男自稱是左左右右的粉絲，隨即坦承犯行，並表示想一睹知名童星風采才會多次致電校方。林口警分局訊後依違反社會秩序維護法第68條第二項藉端滋擾住戶等偵辦。

(中時 )