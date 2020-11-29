假釋犯毛欽輝出獄不到半年，今年9月6日凌晨持尖刀進入大同區一間超商搶走櫃檯的400元現金。被捕後毛向法官求情，假釋後找不到工作，無力繳付房租，因為沒有牙齒才隨身帶水果刀。士林地院審結，依攜帶兇器強盜罪，判處有期徒刑7年6月。

毛案發當天，騎腳踏車到長安西路一間超商，戴上口罩後進入店家，並從背包拿出一把25公分長的尖刀，恫嚇店員「不要動，把錢交出來，不然我就刺你！」搶走現金400元以及多張點數卡，隨即逃往三溫暖內躲藏，警方中午11點逮捕毛並移送法辦。

開庭時，毛向法官求情，考量他重聽且尾椎神經受損，假釋以後想要回歸社會，卻找不到工作，無力繳付房租，才會犯下此案，而水果刀則是因上排牙齒掉光，為了要吃水果，才會隨身攜帶，並非預謀犯案。

判決指出，毛進入超商前並未戴口罩，進入超商後戴口罩是為了掩蓋面容，2006年間，持刀強盜超商財物15次，經法院判決7年、8年半等入監服刑，5月11日剛假釋出獄，不到半年，就趁著凌晨超商顧客稀少，店員隻身一人，以尖刀逼迫後退，已經造成店員嚴重心理恐懼，顯示毛並未因此記取教訓，依法判處7年6月。

(中時 )